Украинские паралимпийцы завоевали еще четыре медали

Павленко стала третьей в соревнованиях по прыжкам в длину и получила бронзу Фото: ЕРА

"Третий день Паралимпиады 2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике – тотально незрячая Юлия Павленко в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду", – проинформировала пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины в Facebook.

Кроме того, Белый установил континентальный рекорд, указано на сайте Паралимпиады. Обладатель золотой медали – колумбиец Хосе Грегорио Лемос Ривас – установил новый мировой рекорд.

Также бронзовую медаль получила дзюдоистка Юлия Иваницкая (в весе до 48 кг), обладателем еще одной бронзы стал велогонщик Егор Деменьтев.