Украинские паралимпийцы завоевали еще четыре медали

"Третий день Паралимпиады 2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике – тотально незрячая Юлия Павленко в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду", – проинформировала пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины в Facebook.
Кроме того, Белый установил континентальный рекорд, указано на сайте Паралимпиады. Обладатель золотой медали – колумбиец Хосе Грегорио Лемос Ривас – установил новый мировой рекорд.
Также бронзовую медаль получила дзюдоистка Юлия Иваницкая (в весе до 48 кг), обладателем еще одной бронзы стал велогонщик Егор Деменьтев.
Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена в 15 видах спорта.
Украина сейчас занимает седьмое место в медальном зачете. Спортсмены национальной сборной завоевали 13 наград: одна золотая, семь серебряных и пять бронзовых.