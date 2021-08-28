Украинские пловцы получили еще три золота Паралимпиады, Крипак установил мировой рекорд

Все три золота Украина сегодня получила в плавании (на фото – Евгений Богодайко) Фото: paralympic.org

Богодайко стал лучшим на дистанции 100 метров брасом (класс – S6), его медаль стала четвертым золотом в копилке национальной сборной, отмечает Общественное.

Видео опубликовали в Twitter Паралимпиады.

Потом Крипак победил на дистанции 100 метров вольным стилем. Он не только завоевал золото, но и установил новый мировой паралимпийский рекорд, сообщило Общественное.

Украинец проплыл дистанцию за 50,64 секунды, на 0,23 секунды быстрее предыдущего рекордсмена – бразильского спортсмена Андре Бразила. Его рекорд в этом классе и на этой дистанции держался 11 лет – с августа 2010 года.

Сербин тоже победил на дистанции 100 метров брассом (класс – S11), уточняется в Twitter Паралимпиады. Серебро в этом же заплыве получил украинец Виктор Смирнов.