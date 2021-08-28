На Паралимпиаде в Токио Украина за день завоевала 12 медалей и занимает по их числу четвертое место

В субботу на Играх в Токио украинские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Олимпийскими чемпионами от Украины становились сегодня исключительно пловцы: Евгений Богодайко, Михаил Сербин (100 метров брассом, в разных классах), Максим Крипак (100 метров вольным стилем), Денис Дубров (200 метров комплексным плаванием) и Елизавета Мерешко (100 метров брассом).

Лидерами медального зачета по количеству наград являются Китай (77, из них 30 золотых), Великобритания (43, из них 16 золотых) и команда российского Паралимпийского комитета (41, из них 13 золотых).

Медали Паралимпиады 2020 в Токио завоевали спортсмены уже 40 стран.

Скриншот: paralympic.org

По качеству наград Украина в медальном зачете пятая. Лидеры здесь те же, а на четвертом месте – США (22 награды, из них 11 золотых).

Скриншот: paralympic.org

После третьего дня Паралимпийских игр украинская сборная была четвертой по числу наград и девятой по их качеству.