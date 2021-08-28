Паралимпиада в Токио. Украина получила еще два золота в плавании, Мерешко стала двукратной чемпионкой

Мерешко завоевала второе свое золото на Паралимпиаде в Токио Фото: Paralympic Games / Twitter

Вторую личную золотую медаль в Токио получила Елизавета Мерешко, она была лучшей на дистанции 50 м вольным стилем 26 августа, а сегодня показала первый результат в заплыве на 100 м брассом (класс SВ5), сообщается в Twitter Паралимпиады. Таким образом, Мерешко стала двукратной чемпионкой Игр в Токио.

Еще одно золото – на дистанции 200 м в комплексном плавании – получил Денис Дубров (класс – S8), отмечает Общественное. Всего украинские пловцы сегодня завоевали пять золотых медалей. Кроме Дуброва и Мерешко, чемпионами Паралимпиады стали Евгений Богодайко, Максим Крипак и Михаил Сербин.

Серебряным призером сегодня стала Наталья Морквич, ее медаль в соревнованиях по фехтованию на колясках (рапира) – 17-е серебро в копилке сборной.

Также серебряную медаль выиграла дзюдоистка Ирина Гусева, сообщило Общественное. Обладателем бронзы стал дзюдоист Руфат Магомедов.