Ураган "Ида", накрывший США, в 256 раз опаснее шторма первой категории – метеоролог

Ураган ослаб и превратился в тропический шторм, но успел нанести "катастрофический ущерб штату", отметили журналисты.
На ликвидацию последствий урагана направлена Национальная гвардия Луизианы. Об этом сообщила ее пресс-служба в Twitter.
"Гвардейцы вместе с другими местными и государственными службами начинают поисково-спасательные операции в Лапласе в рамках ликвидации последствий урагана", – уточнили в твите.
Early this morning Guardsmen begin search and rescue missions with other local and state agencies in Laplace during the aftermath from Hurricane #Ida. @GOHSEP @LouisianaGov pic.twitter.com/GM8d4DyiS0— LA National Guard (@LANationalGuard) August 30, 2021
Скорость ветра достигает 120 км/ч, "Ида" движется на юго-запад штата Миссисипи. По данным CNN, "Ида" представляет угрозу также для южной части Алабамы.
Ураган "Ида" классифицировали как ураган четвертого уровня из пяти возможных. Скорость ветра достигала 230 км/ч, и это пятый по силе ураган, который когда-либо обрушивался на США.
В Луизиане без света осталось более 1 млн человек, еще 40 тыс. – в Миссисипи. Из-за "Иды" уже погиб как минимум один человек.