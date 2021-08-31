Ураган "Ида", накрывший США, в 256 раз опаснее шторма первой категории – метеоролог

Ураган ослаб и превратился в тропический шторм, но успел нанести "катастрофический ущерб штату", отметили журналисты.

На ликвидацию последствий урагана направлена Национальная гвардия Луизианы. Об этом сообщила ее пресс-служба в Twitter.

"Гвардейцы вместе с другими местными и государственными службами начинают поисково-спасательные операции в Лапласе в рамках ликвидации последствий урагана", – уточнили в твите.

Скорость ветра достигает 120 км/ч, "Ида" движется на юго-запад штата Миссисипи. По данным CNN, "Ида" представляет угрозу также для южной части Алабамы.

Контекст:

Ураган "Ида" классифицировали как ураган четвертого уровня из пяти возможных. Скорость ветра достигала 230 км/ч, и это пятый по силе ураган, который когда-либо обрушивался на США.

В Луизиане без света осталось более 1 млн человек, еще 40 тыс. – в Миссисипи. Из-за "Иды" уже погиб как минимум один человек.