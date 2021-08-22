Жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали по меньшей мере семь человек

"В результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела семи погибших, в том числе несовершеннолетнего. Живыми также нашли трех человек, объявленных пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибшие стали жертвами оползней на территории Муниципалитета Халапа.

Шесть человек, тела которых были обнаружены, оказались членами одной семьи.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на правительство Веракруса, что погибших уже восемь – один из жителей штата погиб после обрушения крыши в городе Поса-Рика.

В результате действия "Грейс" из берегов вышли реки, перекрыв движение по автомагистралям, а также повалило деревья и столбы с коммуникациями. Были отменены авиарейсы, без электричества остались более 500 тыс. человек.

По данным Reuters, ураган имел третью категорию из пяти возможных, и характеризовался силой ветра в 201 км/час. На территорию штата Веракрус он зашел утром 21 августа. Позже "Грейс" ослаб.