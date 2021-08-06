Ураган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости. Фото

"Затопило крепость. Ураган сорвал крышу Лаской башни. Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу", – написал Заремба.

Он отметил, что ночью работники фондов музея, сектора старого замка и других отделов эвакуировали экспонаты, чтобы уберечь их от дождя.

"Работаем над ликвидацией последствий", – добавил Заремба.

Во время урагана пострадала не только крепость. По данным управления ГСЧС в Хмельницкой области, ночью в Каменец-Подольском районе шел ливень, который сопровождался сильными порывами ветра (до 20 м/с). Было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с пяти домов и частных зданий. К ликвидации последствий непогоды привлекли 57 спасателей и 14 единиц техники.