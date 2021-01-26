В Индии фермеры на тракторах штурмовали историческую крепость в знак протеста против аграрной реформы. Фоторепортаж

Сегодня 01.07

18-летний Джексон Реффитт обратился в Федеральное бюро расследований за несколько недель до беспорядков в Вашингтоне из-за странного поведения отца, который говорил, что ожидается "что-то большое". В дальнейшем оказалось, что его отец вместе со сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа штурмовал Капитолий.