В Индии фермеры на тракторах штурмовали историческую крепость в знак протеста против аграрной реформы. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В столице Индии Дели десятки тысяч фермеров протестуют против новых законов о свободном рынке торговли. В ходе протестов возникли беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает BBC
. Власти заявляют, что реформы приведут к либерализации сельскохозяйственного сектора. После начала протестов правительство предложило приостановить действие законов, однако фермеры настаивают на их полной отмене. Они с ноября бастуют на окраинах Дели. Сегодня полиция разрешила митинг при условии, что он не помешает ежегодному параду в честь Дня Республики, который проходит в Дели. Демонстранты на тракторах прорвали оцепление и отклонились от согласованного маршрута. Они штурмуют историческую цитадель 16 века "Красный форт". Начались столкновения с полицией. Есть раненые с обеих сторон, как минимум один протестующий погиб – его трактор перевернулся, когда полиция применила слезоточивый газ.