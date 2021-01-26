Российский телеведущий Соловьев предложил наградить и обеспечить жильем омоновца, пнувшего женщину в живот

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал инцидент на митинге в Санкт-Петербурге 23 января "хорошо подготовленной провокацией".

Соловьев: Ее на самом деле не бьют, а отталкивают ногой, упираясь в живот Скриншот: Соловьёв LIVE / Youtube

Российский телеведущий Владимир Соловьев заступился за петербургского омоновца, который во время задержания на митинге ударил 54-летнюю Маргариту Юдину ногой в живот. Об этом он сказал в эфире шоу "Полный контакт", которое опубликовано на YouTube-канале "Соловьёв Live".

Журналист заявил, что речь идет о "хорошо подготовленной провокации". По его мнению, автор видео инцидента, попавшего в интернет, намеренно выбрал удобную точку для съемку.

"Ее на самом деле не бьют, а отталкивают ногой, упираясь в живот. К этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов", – заявил Соловьев.

Он подчеркнул также, что пострадавшая женщина была участницей "несанкционированного и запрещенного митинга", а мужчину, за которого она заступалась, "задержали не случайно".

Соловьев призвал наградить всех сотрудников правоохранительных органов, включая этого омоновца из Петербурга. "Решить вопрос с повышением окладов правоохранительных органов за работу в таких условиях. Обеспечить их жильём. Не поддерживать воров и подонков. Не оказывать помощь разнообразным СМИ. Взять у "Газпром-медиа" деньги и направить их правоохранительным органам. Против парня закрыть расследование и открыть расследование той провокации против него", – заявил телеведущий.

Юдину сильно ударил ногой сотрудник полиции 23 января во время акции протеста в поддержку Навального. Она подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на акции мужчину, и спросила: "Зачем вы его схватили?" Полицейский ответил: "С проезжей части!" – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала. После появления в СМИ видео случившегося в полиции начали проверку, сообщил сайт управления МВД по Санкт-Петербургу.

24 января Telegram-канал Baza сообщил, что за ночь женщине стало хуже, у нее серьезная черепно-мозговая травма. Ударивший ее омоновец пришел к ней в больницу с цветами и принес извинения.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем, как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.