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В США подросток сдал ФБР своего отца, участвовавшего в штурме Капитолия

18-летний Джексон Реффитт обратился в Федеральное бюро расследований за несколько недель до беспорядков в Вашингтоне из-за странного поведения отца, который говорил, что ожидается "что-то большое". В дальнейшем оказалось, что его отец вместе со сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа штурмовал Капитолий.

Штурм Капитолия произошел 6 января, погибли пять человек
Штурм Капитолия произошел 6 января, погибли пять человек
Фото: EPA

В США 18-летний Джексон Реффитт обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) из-за отца, который участвовал в штурме Капитолия 6 января, сообщает The New York Times.

Джексон обратился в ФБР за несколько недель до событий 6 января. Он не знал, что именно запланировал его отец, но тот постоянно говорил ему, что ожидается "что-то большое".

За день до беспорядков в США отец Джексона отправился в Вашингтон. Подросток узнал о последующем штурме Капитолия только из новостей.

Спустя два дня отец Джексона вернулся домой и рассказал сыну, что участвовал в штурме. Затем он пригрозил сыну, что если тот сдаст его полиции, то станет предателем, а "предателей расстреливают".

Непонятно, что предприняло ФБР после того, Реффитт впервые связался с бюро. Однако следователи связались с ним во время беспорядков, чтобы уточнить его информацию, высказанную неделями ранее, и в этот момент, по его словам, он помог "доказать то, что они пытались расследовать".

Реффитта-старшего задержали 16 января, ему предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в Капитолий. Во время обыска у него дома нашли винтовку AR-15 и пистолет, мужчина рассказал следователям, что брал оружие с собой в Вашингтон. Кроме того, оказалось, что он был членом праворадикальной группировки Three Percenters.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Теги: США, ФБР, Конгресс США, беспорядки, Дональд Трамп
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