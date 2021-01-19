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Штурм Капитолия. ФБР расследует возможную попытку продажи ноутбука спикера Пелоси в Россию

Расследование возможной попытки продажи украденного из офиса спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ноутбука начали на основании показаний против жительницы Пенсильвании Райли Уильямс.

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Попытка продать ноутбук Пелоси (на фото) в РФ была неудачной, заявил свидетель
Попытка продать ноутбук Пелоси (на фото) в РФ была неудачной, заявил свидетель
Фото: ЕРА

ФБР начало расследование возможной попытки продать ноутбук, украденный из офиса спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси при штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщила газета USA Today

Расследование начали на основании показаний против жительницы Пенсильвании Райли Уильямс, их дал мужчина, который в суде заявил, что был в романтических отношениях с ней. Он опознал Уильямс на видео, снятых внутри Капитолия во время штурма.

Кроме того, мужчина сказал, что говорил с друзьями Уильямс, которые показали ему видео, на котором та берет из кабинета Пелоси ноутбук или жесткий диск. 

Он заявил, что женщина "намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который, в свою очередь, планировал продать его Службе внешней разведки России", но попытка провалилась. Уильямс и сейчас хранит у себя ноутбук или уничтожила его, заявил свидетель. 

CNN называет этот эпизод самым странным из всех, касающихся штурма Капитолия. Из показаний неясно, речь идет о ноутбуке из конференц-зала, использовавшемся для презентаций (помощник Пелоси Дрю Хэммилл сообщал о его краже 8 января), или это какое-то другое устройство. 

Уильямс, вероятно, скрывается. Исходя из показаний матери, женщина сказала ей, что уедет "на пару недель". Уильямс пока не подозревают в краже ноутбука, ей, как и большинству участников штурма, вменяют незаконное проникновение в госздание и нарушение общественного порядка. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Конгресс США, кража, разведка, компьютеры, Нэнси Пелоси
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