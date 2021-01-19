Штурм Капитолия. ФБР расследует возможную попытку продажи ноутбука спикера Пелоси в Россию

Расследование возможной попытки продажи украденного из офиса спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ноутбука начали на основании показаний против жительницы Пенсильвании Райли Уильямс.

ФБР начало расследование возможной попытки продать ноутбук, украденный из офиса спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси при штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщила газета USA Today.

Расследование начали на основании показаний против жительницы Пенсильвании Райли Уильямс, их дал мужчина, который в суде заявил, что был в романтических отношениях с ней. Он опознал Уильямс на видео, снятых внутри Капитолия во время штурма.

Кроме того, мужчина сказал, что говорил с друзьями Уильямс, которые показали ему видео, на котором та берет из кабинета Пелоси ноутбук или жесткий диск.

Он заявил, что женщина "намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который, в свою очередь, планировал продать его Службе внешней разведки России", но попытка провалилась. Уильямс и сейчас хранит у себя ноутбук или уничтожила его, заявил свидетель.

CNN называет этот эпизод самым странным из всех, касающихся штурма Капитолия. Из показаний неясно, речь идет о ноутбуке из конференц-зала, использовавшемся для презентаций (помощник Пелоси Дрю Хэммилл сообщал о его краже 8 января), или это какое-то другое устройство.

Уильямс, вероятно, скрывается. Исходя из показаний матери, женщина сказала ей, что уедет "на пару недель". Уильямс пока не подозревают в краже ноутбука, ей, как и большинству участников штурма, вменяют незаконное проникновение в госздание и нарушение общественного порядка.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.