Штурм Капитолия. ФБР расследует возможную попытку продажи ноутбука спикера Пелоси в Россию

ФБР начало расследование возможной попытки продать ноутбук, украденный из офиса спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси при штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщила газета USA Today.
Расследование начали на основании показаний против жительницы Пенсильвании Райли Уильямс, их дал мужчина, который в суде заявил, что был в романтических отношениях с ней. Он опознал Уильямс на видео, снятых внутри Капитолия во время штурма.
Кроме того, мужчина сказал, что говорил с друзьями Уильямс, которые показали ему видео, на котором та берет из кабинета Пелоси ноутбук или жесткий диск.
Он заявил, что женщина "намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который, в свою очередь, планировал продать его Службе внешней разведки России", но попытка провалилась. Уильямс и сейчас хранит у себя ноутбук или уничтожила его, заявил свидетель.
CNN называет этот эпизод самым странным из всех, касающихся штурма Капитолия. Из показаний неясно, речь идет о ноутбуке из конференц-зала, использовавшемся для презентаций (помощник Пелоси Дрю Хэммилл сообщал о его краже 8 января), или это какое-то другое устройство.
Уильямс, вероятно, скрывается. Исходя из показаний матери, женщина сказала ей, что уедет "на пару недель". Уильямс пока не подозревают в краже ноутбука, ей, как и большинству участников штурма, вменяют незаконное проникновение в госздание и нарушение общественного порядка.
6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.
В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.
7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.