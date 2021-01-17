ФБР расследует версию иностранной поддержки штурма Капитолия – СМИ

ФБР расследует перевод праворадикальным американским группировкам $500 тыс. накануне штурма Капитолия. В бюро считают, что это может свидетельствовать о поддержке организаторов беспорядков из-за рубежа.

ФБР расследует, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные лица финансовую поддержку радикальным группировкам, которые помогли осуществить нападение на Капитолий 6 января. Об этом NBC News сообщили один действующий и один бывший чиновник ФБР.

По словам источников, в рамках расследования бюро изучает платежи в размере $500 тыс., которые в биткоинах перевел гражданин Франции ключевым фигурам альтернативных правых организаций накануне штурма Капитолия. Эти платежи были задокументированы и опубликованы в сети компанией Chainalysis, которая анализирует переводы криптовалюты.

Телеканал отмечает, что недавно ФБР, министерство внутренней безопасности США и ряд других полицейских ведомств округа Колумбия сообщали, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские субъекты влияния воспользовались возможностью, чтобы усилить повествования в поддержку своих политических интересов в период смены президента".

В частности, говорилось, что в российских медиа после беспорядков в Капитолии появились заявления о том, что члены леворадикального движения "Антифа" замаскировались под сторонников президента Трампа и были ответственными за штурм здания Капитолия. Китайские СМИ, по данным американских спецслужб, ухватились за ситуацию в Капитолии, чтобы "очернить демократическое управление в США, представив Соединенные Штаты в целом в упадке, и чтобы оправдать подавление Китаем протестов в Гонконге".

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.