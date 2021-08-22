В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации. К штату приближается ураган "Генри"

"Губернатор Куомо объявляет чрезвычайное положение в преддверии урагана "Генри" для округов Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс, Ричмонд, Саффолк, Уэстчестер, Патнам, Рокленд, Ориндж, Датчесс, Салливан, Колумбия, Делавэр, Грин, Брум, Ченанго, Отсего, Ренсселаер, Скхари, Олбани, Монтгомери, Скенектади, Саратога", – сказано в сообщении.

Куомо также вызвал 500 военнослужащих Национальной гвардии для подготовки к "серьезным штормовым ударам".

"Ураган затронет прибрежные районы, ожидаются сильные дожди и повсеместные отключения электроэнергии. Внутренние районы, включая округ Вестчестер и северные районы штата, также могут быть затронуты. Призываю жителей Нью-Йорка отнестись к этому серьезно", – предупредил губернатор.

"Генри" относится к ураганам первой категории, его скорость может дойти почти до 130 км/час, отметил Куомо в Twitter.

#Henri is currently a Category 1 hurricane—meaning sustained winds of about 80 mph.



It could also bring a storm surge of three to six feet.



Superstorm Sandy was also a Category 1 when it hit NY.



Take this seriously. Prepare for the worst—Hope for the best. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 21, 2021