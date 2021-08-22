ГОРДОН
 
 
МИР

В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации. К штату приближается ураган "Генри"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ураган "Генри" движется на северо-восток США
Ураган "Генри" движется на северо-восток США
Фото: ЕРА (архив)

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо 21 августа объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана "Генри". Об этом сказано в заявлении Куомо, которое опубликовано на сайте штата Нью-Йорк.

"Губернатор Куомо объявляет чрезвычайное положение в преддверии урагана "Генри" для округов Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс, Ричмонд, Саффолк, Уэстчестер, Патнам, Рокленд, Ориндж, Датчесс, Салливан, Колумбия, Делавэр, Грин, Брум, Ченанго, Отсего, Ренсселаер, Скхари, Олбани, Монтгомери, Скенектади, Саратога", – сказано в сообщении.

Куомо также вызвал 500 военнослужащих Национальной гвардии для подготовки к "серьезным штормовым ударам". 

"Ураган затронет прибрежные районы, ожидаются сильные дожди и повсеместные отключения электроэнергии. Внутренние районы, включая округ Вестчестер и северные районы штата, также могут быть затронуты. Призываю жителей Нью-Йорка отнестись к этому серьезно", – предупредил губернатор.

"Генри" относится к ураганам первой категории, его скорость может дойти почти до 130 км/час, отметил Куомо в Twitter.

Контекст:

Из-за непогоды власти США закрыли для посещения статую Свободы в Верхней Нью-Йоркской бухте.

Национальный центр США по слежению за ураганами отмечает, что "Генри" движется на северо-восток. По информации ABC News, в Нью-Йорке и Коннектикуте приостановят железнодорожное сообщение и работу некоторых линий метро.

Теги: США, Колумбия, чрезвычайное положение, Нью-Йорк, ураган, дожди, шторм, губернатор, Эндрю Куомо, Коннектикут, Делавэр, Ричмонд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото у бассейна
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото у бассейна
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Нереальная", "Самая красивая", "Просто прелесть". Ани Лорак показала фото в вечернем платье
"Нереальная", "Самая красивая", "Просто прелесть". Ани Лорак показала фото в вечернем платье
"Русалочка", "Повезло Константину Шотаичу". Вера Брежнева опубликовала фото в бикини
"Русалочка", "Повезло Константину Шотаичу". Вера Брежнева опубликовала фото в бикини
"Это не было чем-то серьезным". Канье Уэст и супермодель Ирина Шейк расстались – СМИ
"Это не было чем-то серьезным". Канье Уэст и супермодель Ирина Шейк расстались – СМИ
"Какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!" Ольге Сумской исполнилось 55 лет
"Какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!" Ольге Сумской исполнилось 55 лет
"Как много вокруг меня красивых людей". Анатолий Анатолич показал своих троих детей, включая месячного сына
"Как много вокруг меня красивых людей". Анатолий Анатолич показал своих троих детей, включая месячного сына
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
Тирамису. Классический рецепт от Хименеса-Браво
Тирамису. Классический рецепт от Хименеса-Браво
"Это были лучшие пять лет сборной Украины!" Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой
"Это были лучшие пять лет сборной Украины!" Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS