На Гаити после землетрясения обрушился шторм. Больницы переполнены

Тропический шторм Грейс будет усиливаться в ближайшие дни Фото: ЕРА

Больницы Гаити переполнены пострадавшими от землетрясения и врачи не успевают принимать новых пациентов, отмечает агентство.

Тропический шторм Грейс движется в сторону Ямайки, сообщается на сайте Национального ураганного центра США. Центр предупредил о возможных оползнях и наводнениях в центральных частях острова, где находятся Республика Гаити и Доминиканская Республика.

Сила ветра достигает 55 км в час, Грейс движется со скоростью 20 км в час, пишет HaitiLibre. Ожидается, что шторм будет усиливаться в ближайшие несколько дней и к вечеру 18 августа станет ураганом.

Издание отмечает, что дождь может значительно усложнить поисковые работы и разбор завалов.