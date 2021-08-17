На Гаити после землетрясения обрушился шторм. Больницы переполнены

Больницы Гаити переполнены пострадавшими от землетрясения и врачи не успевают принимать новых пациентов, отмечает агентство.
Тропический шторм Грейс движется в сторону Ямайки, сообщается на сайте Национального ураганного центра США. Центр предупредил о возможных оползнях и наводнениях в центральных частях острова, где находятся Республика Гаити и Доминиканская Республика.
Сила ветра достигает 55 км в час, Грейс движется со скоростью 20 км в час, пишет HaitiLibre. Ожидается, что шторм будет усиливаться в ближайшие несколько дней и к вечеру 18 августа станет ураганом.
Издание отмечает, что дождь может значительно усложнить поисковые работы и разбор завалов.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 14 августа. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам. Около 7 тыс. домов были разрушены и почти 5 тыс. повреждены, из-за этого около 30 тыс. семей остались без жилья. Также разрушены и повреждены были офисные здания, школы, церкви и больницы.
Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения.