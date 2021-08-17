Доставке гуманитарной помощи на Гаити препятствуют местные банды – ООН

"Коллеги из гуманитарных организаций сообщают, что доступ к Южному полуострову, где произошло землетрясение, затруднен, поскольку банды контролируют передвижение. Местные власти ведут переговоры о доступе, и вчера первая колонна из шести автомобилей с сотрудниками ООН и правительства отправилась в пострадавший район. Сегодня отбыло еще несколько конвоев с грузами", – сказал он.

В ООН сообщали, что Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации выделил $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.