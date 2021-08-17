Доставке гуманитарной помощи на Гаити препятствуют местные банды – ООН

"Коллеги из гуманитарных организаций сообщают, что доступ к Южному полуострову, где произошло землетрясение, затруднен, поскольку банды контролируют передвижение. Местные власти ведут переговоры о доступе, и вчера первая колонна из шести автомобилей с сотрудниками ООН и правительства отправилась в пострадавший район. Сегодня отбыло еще несколько конвоев с грузами", – сказал он.
В ООН сообщали, что Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации выделил $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 14 августа. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам.
Анри на месяц объявил чрезвычайное положение. Он сказал, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.
По последним данным, в результате землетрясения погибло 1297 человек.