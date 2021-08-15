Байден заявил, что США помогут Гаити бороться с последствиями землетрясения

"В то время, которое уже является трудным для народа Гаити, я опечален разрушительным землетрясением, которое произошло сегодня утром. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких или стал свидетелем разрушения их домов и предприятий. Я санкционировал немедленную реакцию США", – заявил Байден.

Он сообщил, что координировать эту работу будет администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"Через USAID мы поддерживаем усилия по оценке ущерба и помощи раненым и тем, кто теперь должен заниматься восстановлением. Соединенные Штаты остаются близким и неизменным другом народа Гаити, и мы будем с ними после этой трагедии", – сказал президент США.