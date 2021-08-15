Жертвами землетрясения на Гаити стали более 200 человек. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
14 августа возле побережья Республики Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. По последним данным, жертвами подземных толчков и связанных с этим разрушений стали по меньшей мере 227 человек
. Разрушены жилые здания, церкви, отели. По оценкам Геологической службы США, ущерб от землетрясения может составить от 6% до 60% ВВП Гаити. В стране объявлено чрезвычайное положение на месяц
. Фото из пострадавших районов Гаити опубликовало агентство ЕРА
.