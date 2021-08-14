В результате землетрясения на Гаити погибли не менее 29 человек

Чендлер отметил, что есть "большое количество раненых".

Ближайшим к очагу землетрясения был город Ле-Ке с населением около 126 тыс. человек. Агентство сообщает, что в Ле-Ке рухнули либо получили серьезные повреждения многие здания. В руины превратились жилые дома, церкви, отели.

В связи с произошедшим премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране чрезвычайное положение на месяц.

Глава правительства заявил, что не будет просить помощи у других стран, пока не станет известен нанесенный стране ущерб, пишет Associated Press.

По словам Анри, больницы в Ле-Ке после землетрясения переполнены.