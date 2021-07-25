В Грузии произошло землетрясение неподалеку от Тбилиси

Одно из землетрясений произошло в 54 км от Тбилиси Фото: depositphotos.com

Одно из них, магнитудой 3,7, произошло на юго-востоке страны, в 54 километрах от Тбилиси. По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в регионе Квемо Картли, близ села Саламалейки. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Другое, магнитудой 2,9, произошло часом ранее в 24 километрах от города Дманиси.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

По словам сейсмолога, профессора Тбилисского государственного университета Ильи Зураба Джавахишвили, в Грузии есть три активные сейсмические зоны: это Рача, в частности город Они (Западная Грузия), Самцхе-Джавахети и территория близ грузино-азербайджанской границы – муниципалитеты Лагодехи и Кварели (Восточная Грузия).

В частности, для Самцхе-Джавахети, где расположен город Дманиси, характерны частые, но не сильные землетрясения, говорил сейсмолог изданию "Sputnik Грузия".