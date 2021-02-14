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Япония пострадала в результате землетрясения магнитудой 7,1. Фоторепортаж

Сегодня 20.34
13 февраля в районе японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1, позже было зафиксировано несколько афтершоков послабее. Вследствие подземных толчков в стране без электричества осталось около 950 тыс. домов. В двух регионах – Тохоку и Канто – из-за землетрясения получили травмы в общей сложности 150 человек. Пострадала также инфраструктура Японии. Фотографии последствий стихии опубликовало агентство ЕРА.
Теги: землетрясение, Япония, инфраструктура, Фукусима, травмы
 

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