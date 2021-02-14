Япония пострадала в результате землетрясения магнитудой 7,1. Фоторепортаж

12 января, 2021 08.26

Эпицентр землетрясения находился недалеко от монгольского населенного пункта Турт. На российской стороне ощущались подземные толчки силой четыре – пять баллов, сообщили в Главном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области.