В результате землетрясения в Армении пострадали 25 человек

В Армении в 18 км от столицы произошло землетрясение магнитудой 4,7.

13 февраля в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения находился в 18 км от Еревана на глубине около двух километров.

В МЧС Армении сообщили, что в стране сохраняется афтершоковая активность. Об этом пишет "Sputnik Армения".

После землетрясения было зафиксировано около 20 толчков, людям рекомендовали оставаться на открытом пространстве.

Минздрав Армении к вечеру сообщил в Facebook, что в результате происшествия пострадали 25 человек.

"Была госпитализирована беременная женщина. Остальным медицинскую помощь оказали в амбулаторных условиях", – отметили в посте.