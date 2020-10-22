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Интервью премьер-министра Исландии прервало землетрясение. Видео

Исландский премьер-министр Катрин Якобсдоуттир 21 октября в прямом эфире Washington Post давала интервью, когда произошло землетрясение силой 5,7 балла. Соответствующее видео (таймкод 3.08) опубликовал Washington Post. "О боже мой, это землетрясение. Простите, тут только что было землетрясение. Вау. Что ж, это Исландия", – не растерялась она и продолжила эфир.

 
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Якобсдоуттир не растерялась и продолжила интервью после землетрясения
Якобсдоуттир не растерялась и продолжила интервью после землетрясения
Скриншот: washingtonpost.com
видео

Видео: washingtonpost.com
Теги: землетрясение, Исландия
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