Интервью премьер-министра Исландии прервало землетрясение. Видео
Исландский премьер-министр Катрин Якобсдоуттир 21 октября в прямом эфире Washington Post давала интервью, когда произошло землетрясение силой 5,7 балла. Соответствующее видео (таймкод 3.08) опубликовал Washington Post. "О боже мой, это землетрясение. Простите, тут только что было землетрясение. Вау. Что ж, это Исландия", – не растерялась она и продолжила эфир.
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