ГОРДОН
 
 
МИР

В Таджикистане произошло землетрясение: Пятеро человек погибли, пострадало 19 домов

Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения в Таджикистане составляла пять шесть баллов
Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения в Таджикистане составляла пять – шесть баллов
Фото: depositphotos.com

В Таджикистане 10 июля утром зарегистрировали землетрясение, его эпицентр находился в 165 км северо-восточнее от столицы страны Душанбе. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Отмечается, что сила подземных толчков в эпицентре составляла пять – шесть баллов, а в Душанбе два – три балла.

По предварительным данным, в результате землетрясения в некоторых селах пострадало 19 жилых домов.

"В сельском джамоате Лангари Шох Таджикабадского района в результате землетрясения погибли пять человек, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, они госпитализированы", – говорится в сообщении.

В Таджикистане создали комиссию для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясения, ее возглавил премьер-министр страны Кохир Расулзода.

Теги: землетрясение, Таджикистан, Душанбе, ущерб, погибшие, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Изысканный десерт". Хименес-Браво поделился рецептом английского бананового пирога
"Изысканный десерт". Хименес-Браво поделился рецептом английского бананового пирога
"Горячо", "Ким вернулась". Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини
"Горячо", "Ким вернулась". Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини
"Идет быть в положении". Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы
"Идет быть в положении". Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы
"Невероятное шоу". Тина Кароль поделилась самыми яркими моментами с выступления на Atlas Weekend
"Невероятное шоу". Тина Кароль поделилась самыми яркими моментами с выступления на Atlas Weekend
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
  Группа ТІК выпустила зажигательную песню о любви и летнем отдыхе. Аудио
  Группа ТІК выпустила зажигательную песню о любви и летнем отдыхе. Аудио
"Вот это бедра". Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде
"Вот это бедра". Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS