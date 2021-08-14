У побережья Гаити произошло мощное землетрясение. Глава правительства сообщил о жертвах

Анри сообщил, что отправится на место происшествия Фото: EPA

Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы страны. Очаг достигал глубины 10 км.

Глава правительства Гаити Ариэль Анри сообщил в Twitter, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам страны. Также он упомянул о жертвах, но не назвал их количество.

"Я выражаю соболезнования родным жертв этого сильного землетрясения, повлекшего за собой человеческие и материальные потери в нескольких регионах страны", – написал он в Twitter.

Je présente mes sympathies aux parents des victimes de ce violent séisme qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines et matérielles au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. #Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

Анри добавил, что вместе с командой отправится на место происшествия.