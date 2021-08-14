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У побережья Гаити произошло мощное землетрясение. Глава правительства сообщил о жертвах

Анри сообщил, что отправится на место происшествия
Анри сообщил, что отправится на место происшествия
Фото: EPA

У побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщила Геологическая служба США 14 августа.

Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы страны. Очаг достигал глубины 10 км.

Глава правительства Гаити Ариэль Анри сообщил в Twitter, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам страны. Также он упомянул о жертвах, но не назвал их количество.

"Я выражаю соболезнования родным жертв этого сильного землетрясения, повлекшего за собой человеческие и материальные потери в нескольких регионах страны", – написал он в Twitter.

Анри добавил, что вместе с командой отправится на место происшествия.

Теги: землетрясение, Гаити, Ариэль Анри
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