На Гаити резко увеличилось число жертв землетрясения

Высока вероятность того, что число погибших будет увеличиваться.
Ранее было известно о 29 погибших в результате землетрясения.
Телеканал отмечает, что в городах недалеко от очага подземных толчков больницы переполнены пострадавшими, во дворах медучреждений устанавливают палатки.
Масштабные разрушения, в частности, зафиксированы в городе Ле-Ке с населением около 126 тыс. человек. В руины превратились многие здания.
Геологическая служба США (USGS) опубликовала расчеты, согласно которым землетрясение на Гаити может стать причиной больших жертв и значительного ущерба – от 6% до 60% ВВП страны.
Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Очаг достигал глубины 10 км. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам Гаити.
В стране объявлено чрезвычайное положение на месяц.