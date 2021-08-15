Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 304 человек

Минимум 1800 человек пострадали, также разрушены сотни домов.

Агентство отметило, что некоторые города "почти разрушены", землетрясение также вызвало оползни, которые затруднили спасательные работы.

Афтершоки землетрясения ощущались в течение всего дня и до поздней ночи. К Гаити также приближается тропический шторм "Грейс", который может усугубить ситуацию.

Премьер-министр страны Ариэль Анри на месяц объявил чрезвычайное положение. В то же время он сказал, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.

Ранее было известно о 227 погибших.