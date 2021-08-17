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Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек

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Землетрясение на Гаити произошло 14 августа
Землетрясение на Гаити произошло 14 августа
Фото: EPA

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек. Об этом 17 августа сообщило агентство Associated Press.

Число пострадавших достигло 6 тыс. человек.

По информации агентства, больница на юго-западе Гаити была настолько переполнена, что многим приходилось лежать во внутренних двориках и коридорах.

Власти Гаити заявляли, что в результате землетрясения около 7 тыс. домов были разрушены и почти 5 тыс. повреждены, из-за этого около 30 тыс. семей остались без жилья. Также разрушены и повреждены были офисные здания, школы, церкви и больницы.

Контекст:

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 14 августа. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам.

Анри на месяц объявил чрезвычайное положение. Он сказал, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.

Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: землетрясение, Гаити, жертвы
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