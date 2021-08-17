Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек

Число пострадавших достигло 6 тыс. человек.

По информации агентства, больница на юго-западе Гаити была настолько переполнена, что многим приходилось лежать во внутренних двориках и коридорах.

Власти Гаити заявляли, что в результате землетрясения около 7 тыс. домов были разрушены и почти 5 тыс. повреждены, из-за этого около 30 тыс. семей остались без жилья. Также разрушены и повреждены были офисные здания, школы, церкви и больницы.