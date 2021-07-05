В США уцелевшую часть обрушившегося дома в Майами снесли с помощью взрывчатки

В обломках дома рабочие пробурили колонны, поместив в них небольшие заряды взрывчатки, чтобы разрушить остатки здания.

На видео, опубликованном на YouTube-канале USA TODAY, видно, как 12-этажное здание рушится и поднимает клубы дыма.

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Жителям близлежащих домов было приказано оставаться в помещении и выключить кондиционер из-за пыли.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщала в воскресенье, что спасательные работы возобновятся после сноса дома, отметив при этом, что с момента его обрушения прошло 11 дней.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. Под его завалами нашли тела 24 человек, 121 – считается пропавшим без вести, отмечает Reuters.

Соглашение о сносе части здания подписала Кава. Мэр Майами-Дейд отмечала, что дом представляет угрозу для здоровья и безопасности населения.