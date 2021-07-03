Обрушение дома в Майами. Количество жертв возросло до 22 человек

126 человек считаются пропавшими без вести.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила о подписании соглашения о сносе части здания, поскольку она представляет угрозу для здоровья и безопасности населения. Дата сноса еще не назначена.

Ранее было известно о 20 погибших.