Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 20. Под завалами нашли семилетнюю девочку

Пропавшими без вести считаются еще 128 жителей дома Фото: ЕРА

Как рассказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, среди этих двух погибших узнали семилетнюю девочку, дочь местного пожарного.

Общее число жертв увеличилось до 20, пропавшими без вести остаются 128 человек. Еще 188 жителей дома нашлись.

Спустя неделю после обрушения спасатели не теряли надежды найти кого-нибудь живым. Процесс поисков мэр Майями-Дейд назвала мучительным. Пожарные команды спешат, "не хотят упустить ни одной возможности, чтобы спасти жизнь", отметила она.