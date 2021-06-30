Обвал дома в Майами. Поисковая операция продолжается седьмой день, число погибших увеличилось до 12

Об этом сообщает телеканал CNN.

Спасатели нашли еще одно тело под завалами, число погибших увеличилось до 12. Пропавших без вести сейчас 149. Ранее было известно об 11 погибших. Пропавшими без вести считались 150 человек.

В завалах нашли новые участки с пустотами, поэтому спасатели не теряют надежды, что найдут выживших.