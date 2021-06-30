Обвал дома в Майами. Поисковая операция продолжается седьмой день, число погибших увеличилось до 12

Об этом сообщает телеканал CNN.
Спасатели нашли еще одно тело под завалами, число погибших увеличилось до 12. Пропавших без вести сейчас 149. Ранее было известно об 11 погибших. Пропавшими без вести считались 150 человек.
В завалах нашли новые участки с пустотами, поэтому спасатели не теряют надежды, что найдут выживших.
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По состоянию на 30 июня нашлись 125 человек.