В Майами нашли тела уже 18 жертв обрушения дома, поиски более 140 человек продолжаются

Одними из жертв обрушения стали две девочки.

Полиция выяснила, что это две сестры, четырехлетняя Эмма и 10-летняя Лючия. Тело их погибшего 52-летнего отца было найдено среди развалин 26 июня и опознано 28 июня.

Всего 30 июня спасатели нашли тела шести человек, что является наибольшим их количеством за сутки с начала поисково-спасательных работ.

Пропавшими без вести все еще числятся 145 человек.

На руинах работают служебные собаки.

На месте обрушения продолжаются работы с использованием в том числе тяжелой спецтехники. Спасатели установили пандус, с которого можно более эффективно очищать руины.