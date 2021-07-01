В Майами нашли тела уже 18 жертв обрушения дома, поиски более 140 человек продолжаются

Одними из жертв обрушения стали две девочки.
Полиция выяснила, что это две сестры, четырехлетняя Эмма и 10-летняя Лючия. Тело их погибшего 52-летнего отца было найдено среди развалин 26 июня и опознано 28 июня.
Всего 30 июня спасатели нашли тела шести человек, что является наибольшим их количеством за сутки с начала поисково-спасательных работ.
Пропавшими без вести все еще числятся 145 человек.
На руинах работают служебные собаки.
На месте обрушения продолжаются работы с использованием в том числе тяжелой спецтехники. Спасатели установили пандус, с которого можно более эффективно очищать руины.
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Ранее было известно о 12 найденных погибших.