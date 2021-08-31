Журналисты встретили Зеленского возле отеля в Вашингтоне. Президент рассказал о запланированных встречах. Видео

Об этом он рассказал журналистам ТСН, которые вечером 30 августа встретили его у выхода из отеля The Hay-Adams, где остановилась украинская делегация. Отель расположен напротив Белого дома.

Первая встреча Зеленского 31 августа запланирована в министерстве энергетики США, затем – в Пентагоне.

"В целом три оборонительных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Будет... должно быть энергетическое соглашение и договоренность. Должно быть, потому что дьявол – в деталях. Надо подождать немного", – сказал он.

В сюжете рассказали, что вместе с президентом в Вашингтон прилетели "чуть ли не все украинское правительство и Офис президента". На видео показали главу НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, министра обороны Андрея Тарана и главу МИД Дмитрия Кулебу. Также в составе делегации вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Визит Зеленского в Вашингтон дважды переносили, он проходит на фоне завершения вывода войск США из Афганистана и урагана "Ида", обрушившегося на юго-восточные штаты.

"Я считаю, что это очень знаково. Несмотря на все проблемы, несмотря на очень нагруженный график, отношения с Украиной являются приоритетными. Визит проходит по плану. Пожар идет по плану – знаете, есть такая поговорка", – прокомментировал ситуацию Кулеба.

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Видео: ТСН / YouTube