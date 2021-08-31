"Последний самолет вылетел". США завершили вывод войск из Афганистана

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода войск из Афганистана и завершении миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и уязвимых афганцев. Последний самолет C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая, последний укомплектованный самолет покидает воздушное пространство над Афганистаном", – сказал Маккензи.

Самолет вылетел из Кабула незадолго до наступления 31 августа, истечения крайнего срока вывода американских войск, по местному времени. На нем улетели, в частности, генерал Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией и главный дипломат США в Кабуле, временный поверенный Росс Уилсон.

Маккензи отметил, что это означает как окончание военного компонента эвакуации, так и конец почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года, в результате которой были убиты Усама бен Ладен и многие его сообщники в "Аль-Каиде". Во время этой миссии также погиб 2461 и были ранены более 20 тыс. военных США и местных жителей.

Он добавил, что хотя военная эвакуация завершена, США продолжат дипломатическую эвакуационную миссию помощи гражданам США и афганцам, которые имеют право на выезд в США и хотят уехать. Генерал признал, что США "не вытащили всех, кого хотели бы", но, по его мнению, эта возможность сохраняется.

Маккензи заявил, что на последних пяти эвакуационных рейсах, состоявшихся за 12 часов до окончания миссии, не было американских граждан. 30 августа в Госдепе сообщали, что в стране, возможно, осталось около 250 американцев – но, по словам Маккензи, "хотя мы были готовы вывозить их до самой последней минуты, никто не добрался до аэропорта".

Генерал заявил также, что американские военные провели "самую крупную эвакуацию мирных жителей" в своей истории. США эвакуировали 79 тыс. человек, в том числе 6 тыс. американцев и более 73 тыс. человек из третьих стран и Афганистана. "Последняя категория включает в себя специальные иммиграционные визы, консульский персонал, афганцев из группы риска и их семьи", – пояснил он.

В общей сложности, по данным Пентагона, самолеты США и коалиции совместно эвакуировали более 123 тыс. мирных жителей.