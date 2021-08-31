В Афганистане остались десятки граждан Украины и членов их семей, они не могут выехать – СМИ

В Офисе президента заявляли, что эвакуировали из Афганистана всех желающих украинцев и членов их семей, журналисты говорят, это не так Фото: Володимир Зеленський / Twitter

По данным журналистки Екатерины Малофеевой, которая занимается вопросами эвакуации, на утро 30 августа до Кабула из разных населенных пунктов Афганистана смогли добраться 56 граждан Украины и членов их семей. Кроме них, эвакуации ожидают еще порядка 100 человек с разрешением на проживание в Украине.

"Катя, по телевидению передали, что граждан Украины в Кабуле уже нет. Как же так? А как же мы? Почему вы сказали, что нас нет?" – забрасывают меня сообщениями в мессенджерах украинские граждане, которые до сих пор находятся в Афганистане. Они уже десятки раз отправляли свои документы в посольство Украины в Таджикистан, и кроме "документы приняты", больше никакого взаимодействия не было. Уже две недели они ежедневно собираются, чтобы улететь в Украину, но никто не выходит их забрать. Операция по эвакуации этих украинцев даже не начиналась", – написала Малофеева в Facebook.

По ее информации, одна женщина с девятилетним ребенком с инвалидностью уже 12 дней ночует возле аэропорта, несмотря на риск погибнуть от взрывов, пуль или в давке. Посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк в интервью LB.ua утверждал, что украинцы "не днюют и не ночуют в кабульском аэропорту", так как у всех есть родственники или друзья в Кабуле, которые могут приютить.

Замминистра иностранных дел Евгений Енин пояснил "Забороні", что последние украинские самолеты в Афганистане 28 августа взяли "кого смогли взять" – проход обеспечивали представители Минобороны, и сам он даже не знал, кто оказался в итоге на борту.

По информации журналистки Екатерины Сергацковой, автора книги об ИГИЛ, минимум сотня граждан Украины по-прежнему находится в опасности в Афганистане. В качестве одного из примеров Сергацкова и "Заборона" приводят украино-афганскую семью, члены которой сотрудничали с ООН и американскими правительственными организациями, а значит, теперь им грозит серьезная опасность от талибов.

"В Афганистане находится еще целый ряд украинских семей, с которыми происходит то же самое. Они пропустили уже три эвакуации просто потому, что им не сообщают об этом и не забирают, хотя других граждан забирали. Счет сейчас идет на часы, потому что 31 августа, скорее всего, аэропорт в Кабуле будет недоступен для иностранцев", – резюмировала Сергацкова.