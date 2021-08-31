В Афганистане остались десятки граждан Украины и членов их семей, они не могут выехать – СМИ

По данным журналистки Екатерины Малофеевой, которая занимается вопросами эвакуации, на утро 30 августа до Кабула из разных населенных пунктов Афганистана смогли добраться 56 граждан Украины и членов их семей. Кроме них, эвакуации ожидают еще порядка 100 человек с разрешением на проживание в Украине.
"Катя, по телевидению передали, что граждан Украины в Кабуле уже нет. Как же так? А как же мы? Почему вы сказали, что нас нет?" – забрасывают меня сообщениями в мессенджерах украинские граждане, которые до сих пор находятся в Афганистане. Они уже десятки раз отправляли свои документы в посольство Украины в Таджикистан, и кроме "документы приняты", больше никакого взаимодействия не было. Уже две недели они ежедневно собираются, чтобы улететь в Украину, но никто не выходит их забрать. Операция по эвакуации этих украинцев даже не начиналась", – написала Малофеева в Facebook.
По ее информации, одна женщина с девятилетним ребенком с инвалидностью уже 12 дней ночует возле аэропорта, несмотря на риск погибнуть от взрывов, пуль или в давке. Посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк в интервью LB.ua утверждал, что украинцы "не днюют и не ночуют в кабульском аэропорту", так как у всех есть родственники или друзья в Кабуле, которые могут приютить.
Замминистра иностранных дел Евгений Енин пояснил "Забороні", что последние украинские самолеты в Афганистане 28 августа взяли "кого смогли взять" – проход обеспечивали представители Минобороны, и сам он даже не знал, кто оказался в итоге на борту.
По информации журналистки Екатерины Сергацковой, автора книги об ИГИЛ, минимум сотня граждан Украины по-прежнему находится в опасности в Афганистане. В качестве одного из примеров Сергацкова и "Заборона" приводят украино-афганскую семью, члены которой сотрудничали с ООН и американскими правительственными организациями, а значит, теперь им грозит серьезная опасность от талибов.
"В Афганистане находится еще целый ряд украинских семей, с которыми происходит то же самое. Они пропустили уже три эвакуации просто потому, что им не сообщают об этом и не забирают, хотя других граждан забирали. Счет сейчас идет на часы, потому что 31 августа, скорее всего, аэропорт в Кабуле будет недоступен для иностранцев", – резюмировала Сергацкова.
28 августа из Кабула в Международный аэропорт Борисполь прибыло три самолета с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами. В них было около 360 человек, из них около 80 – украинцы.
До этого Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.
Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Серватюк сказал в тот же день в Афганистане остаются более 230 граждан Украины и их родственников.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" (G7) потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.