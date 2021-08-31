Во время теракта в Кабуле погибла 23-летняя американка, чье фото с афганским младенцем на руках стало знаменитым

Отмечается, что она поступила в морскую пехоту через год после окончания школы и была замужем за Джародом Ги, который учился с ней в одной школе и тоже стал морпехом. "Николь – героиня родного города. Ее жизнь и служение нашей стране никогда не будут забыты", – написала директор школы, где училась Ги, на странице школьного округа Розвилла.

Ставшее знаменитым фото за несколько дней до теракта Ги выложила в Instagram. Оно не только разлетелось в соцсетях, включая официальные аккаунты Пентагона, но и было опубликовано передовыми СМИ всего мира. Сержант написала под снимком, что любит свою работу. В ее обязанности входила помощь женщинам и девушкам в кабульском аэропорту во время эвакуации, сообщает New York Post.

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Последнее, что военная опубликовала в Instagram, – снимок на фоне самолета и очереди из беженцев Афганистана. "Сопровождаю эвакуирующихся на "птичку", – подписала она кадр.

В комментариях люди благодарят американку за службу и выражают свои соболезнования родным погибшей.