Во время теракта в Кабуле погибла 23-летняя американка, чье фото с афганским младенцем на руках стало знаменитым

Отмечается, что она поступила в морскую пехоту через год после окончания школы и была замужем за Джародом Ги, который учился с ней в одной школе и тоже стал морпехом. "Николь – героиня родного города. Ее жизнь и служение нашей стране никогда не будут забыты", – написала директор школы, где училась Ги, на странице школьного округа Розвилла.
Ставшее знаменитым фото за несколько дней до теракта Ги выложила в Instagram. Оно не только разлетелось в соцсетях, включая официальные аккаунты Пентагона, но и было опубликовано передовыми СМИ всего мира. Сержант написала под снимком, что любит свою работу. В ее обязанности входила помощь женщинам и девушкам в кабульском аэропорту во время эвакуации, сообщает New York Post.
View this post on Instagram
Последнее, что военная опубликовала в Instagram, – снимок на фоне самолета и очереди из беженцев Афганистана. "Сопровождаю эвакуирующихся на "птичку", – подписала она кадр.
В комментариях люди благодарят американку за службу и выражают свои соболезнования родным погибшей.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.
17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию.
26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.
Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.
28 августа Байден предупредил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула "в ближайшие 24–36 часов".
29 августа СМИ сообщили о новых взрывах рядом с аэропортом – предположительно, 29-го и 30 августа по нему были выпущены ракеты, часть которых перехватила система противоракетной обороны.