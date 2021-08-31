Глава МИД Германии Маас считает, что Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану

По его словам, экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, которое должно состояться в этот же день, станет показателем того, готовы ли Москва и Пекин к сотрудничеству.
Маас подчеркнул, что сейчас необходимо привлечь за стол переговоров всех важных международных партнеров, "и поэтому будет важно, чтобы там были также Россия и Китай".
Агентство обращает внимание, что, в отличие от других постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, Великобритании и Франции, у России и Китая по-прежнему открыты посольства в Афганистане.
Маас посещает Ташкент в рамках поездки в три соседние с Афганистаном страны для переговоров, посвященных продолжению эвакуации. Узбекистан, Таджикистан и Пакистан имеют общие сухопутные границы с Афганистаном и, как ожидается, будут одними из основных первых мест назначения для людей, спасающихся от правления талибов в Афганистане.
Германия вывезла из Афганистана более 5300 человек, а 26 августа завершила свою миссию по эвакуации, отмечает DPA.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.
По данным МИД Украины, из Афганистана в Киев эвакуировали более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, правозащитников и людей, которым угрожала опасность. Украина – восьмая в Европе по числу эвакуированных из Кабула людей.