Глава МИД Германии Маас считает, что Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану

Маас призывает к переговорам с Россией и Китаем по Афганистану Фото: EPA

По его словам, экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, которое должно состояться в этот же день, станет показателем того, готовы ли Москва и Пекин к сотрудничеству.

Маас подчеркнул, что сейчас необходимо привлечь за стол переговоров всех важных международных партнеров, "и поэтому будет важно, чтобы там были также Россия и Китай".

Агентство обращает внимание, что, в отличие от других постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, Великобритании и Франции, у России и Китая по-прежнему открыты посольства в Афганистане.

Маас посещает Ташкент в рамках поездки в три соседние с Афганистаном страны для переговоров, посвященных продолжению эвакуации. Узбекистан, Таджикистан и Пакистан имеют общие сухопутные границы с Афганистаном и, как ожидается, будут одними из основных первых мест назначения для людей, спасающихся от правления талибов в Афганистане.

Германия вывезла из Афганистана более 5300 человек, а 26 августа завершила свою миссию по эвакуации, отмечает DPA.