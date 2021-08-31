В МИД Узбекистана заявили, что узбекско-афганская граница полностью закрыта и страна не принимает афганских беженцев

"Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории", – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что публикуют разъяснение в связи с появившейся в интернете информацией о "готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане".
В министерстве подчеркнули, что это не так – в ближайшее время открывать пункт пропуска на узбекско-афганской границе не планируют. Попытки пересечения сухопутной границы, независимо от их причин, обещают "пресекать в соответствии с законодательством Республики Узбекистан".
МИД Узбекистана отметил, что разрешает другим странам транзит, предусматривающий строго ограниченное по времени пребывание афганцев в стране, и в течение последних 12 дней "оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем".
В Узбекистане подчеркнули, что страна "твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" (G7) потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.