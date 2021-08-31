В МИД Узбекистана заявили, что узбекско-афганская граница полностью закрыта и страна не принимает афганских беженцев

В ближайшее время открывать пункт пропуска на узбекско-афганской границе Узбекистан не намерен Фото: EPA

"Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что публикуют разъяснение в связи с появившейся в интернете информацией о "готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане".

В министерстве подчеркнули, что это не так – в ближайшее время открывать пункт пропуска на узбекско-афганской границе не планируют. Попытки пересечения сухопутной границы, независимо от их причин, обещают "пресекать в соответствии с законодательством Республики Узбекистан".

МИД Узбекистана отметил, что разрешает другим странам транзит, предусматривающий строго ограниченное по времени пребывание афганцев в стране, и в течение последних 12 дней "оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем".

В Узбекистане подчеркнули, что страна "твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны".