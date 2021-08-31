ВОЗ впервые после захвата Афганистана смогла доставить в страну медикаменты

Самолет вылетел из Дубая и приземлился в афганском городе Мазари-Шариф, который является столицей провинции Балх. Город был захвачен "Талибаном" 14 августа, за день до того, как боевики группировки вошли в столицу страны Кабул.
В ВОЗ сообщили, что в страну были доставлены наборы для оказания первой помощи и обработки травм, которых будет достаточно для оказания помощи более чем 200 тыс. человек, а также для обеспечения 3500 хирургических процедур и лечения 6500 пациентов с травмами.
The plane carrying @WHO health supplies that arrived in #Afghanistan a few hours ago was loaded with the supplies earlier today by WHO’s logistics team at the International Humanitarian City in Dubai, United Arab Emirates, and flown directly to Mazar-i-Sharif airport. pic.twitter.com/BbX3ohVINF— WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) August 30, 2021
Припасы будут доставлены в 40 медицинских учреждений в 29 провинциях страны.
В ВОЗ отметили, что этот рейс был первым из трех запланированных авиакомпанией "Пакистанские международные авиалинии" (PIA) для восполнения острой нехватки лекарств и предметов медицинского назначения в Афганистане.
NEWS: Life-saving supplies flown in today will be delivered to 40 health facilities * in 29 provinces across #Afghanistan. This is 1 * of 3 * flights planned with #Pakistan International Airlines @Official_PIA to fill urgent gaps in medicines and medical supplies in #Afghanistan pic.twitter.com/nH7DenMyh3— WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) August 30, 2021
"Гуманитарные организации, такие как ВОЗ, в последние недели столкнулись с огромными проблемами при отправке жизненно важных товаров в Афганистан из-за проблем с безопасностью и логистикой", – отметил директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.
В организации поблагодарили Пакистан за помощь с этой поставкой и подчеркнули, что в нынешней ситуации "срочно требуется надежный гуманитарный воздушный мост для наращивания коллективных гуманитарных усилий".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" (G7) потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.
26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.
Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.
28 августа Байден предупредил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула "в ближайшие 24–36 часов".
29 августа СМИ сообщили о новых взрывах рядом с аэропортом – предположительно, 29-го и 30 августа по нему были выпущены ракеты, часть которых перехватила система противоракетной обороны. За ракетный удар также взял на себя ответственность ИГИЛ.