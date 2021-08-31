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ВОЗ впервые после захвата Афганистана смогла доставить в страну медикаменты

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Самолет привез лекарства для оказания помощи более чем 200 тыс. человек
Самолет привез лекарства для оказания помощи более чем 200 тыс. человек
Фото: emro.who.int

Впервые после того, как власть в Афганистане захватила исламистская организация "Талибан", 30 августа в стране смог приземлиться самолет с лекарствами от Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Самолет вылетел из Дубая и приземлился в афганском городе Мазари-Шариф, который является столицей провинции Балх. Город был захвачен "Талибаном" 14 августа, за день до того, как боевики группировки вошли в столицу страны Кабул.

В ВОЗ сообщили, что в страну были доставлены наборы для оказания первой помощи и обработки травм, которых будет достаточно для оказания помощи более чем 200 тыс. человек, а также для обеспечения 3500 хирургических процедур и лечения 6500 пациентов с травмами.

Припасы будут доставлены в 40 медицинских учреждений в 29 провинциях страны.

В ВОЗ отметили, что этот рейс был первым из трех запланированных авиакомпанией "Пакистанские международные авиалинии" (PIA) для восполнения острой нехватки лекарств и предметов медицинского назначения в Афганистане.

"Гуманитарные организации, такие как ВОЗ, в последние недели столкнулись с огромными проблемами при отправке жизненно важных товаров в Афганистан из-за проблем с безопасностью и логистикой", – отметил директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

В организации поблагодарили Пакистан за помощь с этой поставкой и подчеркнули, что в нынешней ситуации "срочно требуется надежный гуманитарный воздушный мост для наращивания коллективных гуманитарных усилий".

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек. 

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" (G7) потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.

28 августа Байден предупредил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула "в ближайшие 24–36 часов"

29 августа СМИ сообщили о новых взрывах рядом с аэропортом – предположительно, 29-го и 30 августа по нему были выпущены ракеты, часть которых перехватила система противоракетной обороны. За ракетный удар также взял на себя ответственность ИГИЛ

Теги: Пакистан, Афганистан, ВОЗ, лекарства, лечение, Всемирная организация здравоохранения, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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