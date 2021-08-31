ВОЗ впервые после захвата Афганистана смогла доставить в страну медикаменты

Самолет привез лекарства для оказания помощи более чем 200 тыс. человек Фото: emro.who.int

Самолет вылетел из Дубая и приземлился в афганском городе Мазари-Шариф, который является столицей провинции Балх. Город был захвачен "Талибаном" 14 августа, за день до того, как боевики группировки вошли в столицу страны Кабул.

В ВОЗ сообщили, что в страну были доставлены наборы для оказания первой помощи и обработки травм, которых будет достаточно для оказания помощи более чем 200 тыс. человек, а также для обеспечения 3500 хирургических процедур и лечения 6500 пациентов с травмами.

The plane carrying @WHO health supplies that arrived in #Afghanistan a few hours ago was loaded with the supplies earlier today by WHO’s logistics team at the International Humanitarian City in Dubai, United Arab Emirates, and flown directly to Mazar-i-Sharif airport. pic.twitter.com/BbX3ohVINF — WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) August 30, 2021

Припасы будут доставлены в 40 медицинских учреждений в 29 провинциях страны.

В ВОЗ отметили, что этот рейс был первым из трех запланированных авиакомпанией "Пакистанские международные авиалинии" (PIA) для восполнения острой нехватки лекарств и предметов медицинского назначения в Афганистане.

NEWS: Life-saving supplies flown in today will be delivered to 40 health facilities * in 29 provinces across #Afghanistan. This is 1 * of 3 * flights planned with #Pakistan International Airlines @Official_PIA to fill urgent gaps in medicines and medical supplies in #Afghanistan pic.twitter.com/nH7DenMyh3 — WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) August 30, 2021

"Гуманитарные организации, такие как ВОЗ, в последние недели столкнулись с огромными проблемами при отправке жизненно важных товаров в Афганистан из-за проблем с безопасностью и логистикой", – отметил директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

В организации поблагодарили Пакистан за помощь с этой поставкой и подчеркнули, что в нынешней ситуации "срочно требуется надежный гуманитарный воздушный мост для наращивания коллективных гуманитарных усилий".