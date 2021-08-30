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В Сенате США вывод войск из Афганистана назвали одним из худших внешнеполитических решений в истории страны

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Террористы в Афганистане все еще существуют, отметил Макконнелл
Террористы в Афганистане все еще существуют, отметил Макконнелл
Фото: EPA

Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о выводе войск из Афганистана – "одно из худших внешнеполитических решений в американской истории". Такое мнение 29 августа в эфире телеканала Fox News выразил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл.

По его мнению, ситуация в Афганистане хуже, чем в ходе вывода американских войск из Сайгона в 1975 году, так как тогда "не было вьетнамских террористов, которые бы планировали теракты в США".

Макконнелл отметил, что террористы в Афганистане “все еще существуют” и они “воодушевлены” успехом, что “смогли поставить Америку на колени".

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. По словам президента США Джо Байдена, США эвакуировали из Кабула более 117 тыс. человек.

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.

27 августа США нанесли авиаудар по представителю афганского крыла ИГИЛ ("Исламское государство Хорасан") в провинции Нангархар. В Пентагоне сообщали, что в ходе авиаудара погибли два террориста, среди гражданских жертв нет.

29 августа США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистана.

30 августа стало известно, что в результате авиаудара по автомобилю в Кабуле, который нанесли США, погибли мирные жители, в том числе дети.

Теги: США, Афганистан, Джо Байден, террористы, эвакуация, Сенат США, Талибан, талибы, Кабул, военнослужащий, президент, Митч Макконнелл, войска
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