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Во время визита Зеленского в Вашингтон инвесторам представят "Дію" – Федоров

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"Дія" электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации
Фото: thedigital.gov.ua

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская делегация будет встречаться с инвесторами, рассказал в Telegram вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который полетел в Вашингтон в составе делегации.

По словам Федорова, инвесторам представят ряд электронных сервисов, работающих в Украине, в частности, речь идет о приложении "Дія".

"Помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг Украины самым крупным инвесторам планеты. "Дія", "Дія City", фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", – отметил он.

Контекст:

Самолет с украинской делегацией, которую возглавляет Зеленский, вылетел в США сегодня в первой половине дня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, а его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния".

1 сентября глава Украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом. Встречу уже дважды переносили, последний раз – из-за ситуации в Афганистане.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами. В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Вашингтон, Михаил Федоров, приложение Дія, презентация, Дія City
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