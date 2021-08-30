Во время визита Зеленского в Вашингтон инвесторам представят "Дію" – Федоров

По словам Федорова, инвесторам представят ряд электронных сервисов, работающих в Украине, в частности, речь идет о приложении "Дія".

"Помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг Украины самым крупным инвесторам планеты. "Дія", "Дія City", фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", – отметил он.

Контекст:

Самолет с украинской делегацией, которую возглавляет Зеленский, вылетел в США сегодня в первой половине дня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, а его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния".

1 сентября глава Украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом. Встречу уже дважды переносили, последний раз – из-за ситуации в Афганистане.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами. В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.