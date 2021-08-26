Услуги в "Дії" можно получить без гаджетов и доступа к интернету – Минцифры

В ЦНАП обустроили специальные места с доступом к порталу "Дія" Фото: mk.gov.ua

Сейчас, по данным Минцифры, услуга доступна в более чем 1000 ЦНАП и территориальных подразделениях. В них обустроили специальные места с доступом к порталу "Дія", где администраторы обучают пользоваться "Дією", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

В Минцифры отметили, что благодаря новации:

многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;

все будут иметь равный доступ к современным сервисам;

уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;

сохранится время администраторов и не будет очередей.

В Украине, по информации правительства на начало августа, работает 984 центра административных услуг, из них 936 созданы органами местного самоуправления.