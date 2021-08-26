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В "Дії" появится возможность дать согласие на посмертное донорство – Ляшко

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Информацию о том, что человек согласен на посмертное донорство, никто не должен видеть, пока человек жив, отмечают в Минздраве
Информацию о том, что человек согласен на посмертное донорство, никто не должен видеть, пока человек жив, отмечают в Минздраве
Фото: depositphotos.com

В приложении "Дія" появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 26 августа, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работают над расширением кабинета гражданина в приложении "Дія".

"Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи", – пояснил министр.

Информация, по словам Ляшко, должна стать доступной, если этому человеку констатируют смерть мозга. В таком случае трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в Единой государственной информсистеме трансплантации.

"Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов", – добавил министр.

Контекст:

В 2018 году Кабмин Украины утвердил порядок предоставления согласия на донорство. Он определяет ряд письменных форм для волеизъявления граждан по поводу возможного донорства.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система заработала 1 января 2021 года.

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Теги: донор, трансплантация, Минздрав, приложение Дія, операция, здравоохранение, Виктор Ляшко
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