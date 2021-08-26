В "Дії" появится возможность дать согласие на посмертное донорство – Ляшко

Информацию о том, что человек согласен на посмертное донорство, никто не должен видеть, пока человек жив, отмечают в Минздраве Фото: depositphotos.com

По его словам, сейчас Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работают над расширением кабинета гражданина в приложении "Дія".

"Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи", – пояснил министр.

Информация, по словам Ляшко, должна стать доступной, если этому человеку констатируют смерть мозга. В таком случае трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в Единой государственной информсистеме трансплантации.

"Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов", – добавил министр.