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ДЕНЬГИ

Операции на сердце оценены в Украине в 10 тыс. грн при реальных 200 тыс. грн и больше – Тодуров

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Тодуров назвал происходящее абсурдом
Тодуров назвал происходящее абсурдом
Фото: Херсонська обласна рада / Facebook

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) установила слишком низкие цены на операции на сердце. Об этом генеральный директор Института сердца Борис Тодуров заявил 25 августа в эфире телеканала "Украина 24".

"Откуда взялись тарифы, по которым на хозрасчете работают все центры? К примеру, операция на сердце в НСЗУ оценена в 10 тыс. грн. Вы можете себе представить, один оксигенатор стоит 12 тыс. грн, клапан стоит 20 тыс. грн. По нашим тарифам, операция на сердце должна стоить в среднем 200–250 тыс. грн. с учетом тех небольших зарплат, которые мы сейчас получаем", – сказал он.

По словам гендиректора Института сердца, в региональных кардиохирургических отделениях Украины преимущественно "работают, пробуксовывая, либо берут деньги с пациентов".

Он утверждает, что при первой же жалобе Нацслужба здоровья Украины разрывает контракт на обслуживание пациентов.

"Какой-то абсурд в действии новых законов и всего, что придумано", – заявил Тодуров.

Контекст:

Тодуров возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца) с 2008 года.

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел порядка 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Тодуров говорил, что проводит 700 операций в год, а самый маленький его пациент весил 600 грамм.

Теги: зарплата, цены, тарифы, Борис Тодуров, деньги, трансплантация, регионы, Национальная служба здоровья, Институт сердца, операция
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