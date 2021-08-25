Операции на сердце оценены в Украине в 10 тыс. грн при реальных 200 тыс. грн и больше – Тодуров

"Откуда взялись тарифы, по которым на хозрасчете работают все центры? К примеру, операция на сердце в НСЗУ оценена в 10 тыс. грн. Вы можете себе представить, один оксигенатор стоит 12 тыс. грн, клапан стоит 20 тыс. грн. По нашим тарифам, операция на сердце должна стоить в среднем 200–250 тыс. грн. с учетом тех небольших зарплат, которые мы сейчас получаем", – сказал он.

По словам гендиректора Института сердца, в региональных кардиохирургических отделениях Украины преимущественно "работают, пробуксовывая, либо берут деньги с пациентов".

Он утверждает, что при первой же жалобе Нацслужба здоровья Украины разрывает контракт на обслуживание пациентов.

"Какой-то абсурд в действии новых законов и всего, что придумано", – заявил Тодуров.