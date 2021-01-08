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Тодуров: Сколько, оперируя лично, я спас жизней? 14 тыс. человек

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что очень ценит свою профессию за то, что она дает возможность спасать человеческие жизни.

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Тодуров: Так получилось, что в Украине просто поставили крест на трансплантологии
Тодуров: Так получилось, что в Украине просто поставили крест на трансплантологии
Фото: Borys Todurov / Facebook

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что, оперируя лично, спас около 14 тыс. человек.

"Я подсчитываю периодически. И на сегодня эта цифра приближается к 14 тыс. Это только моих личных операций. Я не считаю количество ассистенций. Это только мои личные операции… Мне повезло в жизни. Мне Бог дал возможность быть настолько полезным и спасать людям жизни. Это далеко не каждому дается. Я не знаю, за какие заслуги, но, видимо, что-то знают наверху – и дали мне возможность заниматься таким благородным, нужным и полезным делом. Я это очень ценю, об этом никогда не забываю и никогда не изменял своей профессии", – подчеркнул Тодуров.

По его словам, в минувшем году он сделал семь пересадок сердца.

"Так получилось, что в Украине просто поставили крест на трансплантологии… В декабре 2020 года Олег Самчук, главный врач ковельской больницы, не знал, какие трудности его ждут на этом пути... Этот молодой человек решил, что в ковельской больнице должна быть трансплантология. Получил лицензию, пригласил меня. И первый же донор, который у них появился официально, – была констатирована смерть мозга, получили разрешение, все по закону... Он пригласил меня, чтобы мы сделали пересадку сердца. Мы загрузили три машины оборудования, хотя никто не верил в это. Я сам плохо представлял, что это возможно. Но тем не менее мы сделали одну пересадку. Через месяц он позвонил опять: "У нас есть донор". Мы сделали еще одну пересадку. После этого его заметили, пригласили во Львов. И назначили главным врачом самой крупной больницы в Украине – Львовской больницы скорой помощи. Там около тысячи коек, наверное", – отметил Тодуров.

Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью.

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, медицина, хирургия, Борис Тодуров, трансплантация, больницы, Институт сердца, трансплантология
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