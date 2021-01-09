Тодуров: Оборудовать больницы кислородными станциями стали только сейчас, почти при 20 тыс. умерших. А надо было делать это в апреле

Тодуров: Уже весь мир работает на жидком кислороде или на собственных генераторах Фото: Borys Todurov / Facebook

Обеспечить больницы кислородом нужно было еще в апреле 2020 года. Об этом в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров.

"Чтобы это было сделано, кто-то должен был провести анализ, в каких областях, в каких районах есть кислород. Было понятно, что эти больные потребуют большое количество кислорода. Даже в нашей больнице увеличилось потребление кислорода в два раза. Сегодня возьмите Ровенскую область: из Львова в Ровно баллонами возят кислород. Представьте, какие расходы на бензин, какие опасности по дороге... Представляете, если баллон рванет, произойдет авария? И потом, это же сжатый кислород. Это абсолютно неэффективно. Уже весь мир работает на жидком кислороде или на собственных генераторах", – сказал он.

Тодуров отметил, что кислородный генератор на большую больницу стоит 3 млн грн.

"Сейчас начали делать. Когда уже под 20 тыс. умерших, начали делать. А ведь это надо было делать в апреле", – заявил врач.

Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровели.

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Настоящему времени", которое вышло 8 января, заявил, что для пациентов с COVID-19 предусмотрено 66 тыс. коек, 41 тыс. из которых обеспечены кислородом. Заполнено на сегодня, по его словам, более 23 тыс. коек.