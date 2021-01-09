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Тодуров: Есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. Сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать в суд на ВР – и выиграть

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал насмешкой повышение зарплат для медиков, которое заложили в бюджете Украины на 2021 год.

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Тодуров: На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю
Тодуров: На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю
Фото: Институт сердца МОЗ Украины / Facebook

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что Верховная Рада нарушила законодательство, когда принимала бюджет Украины на 2021 год.

"Если отложить все эмоции, есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. А сегодня выделяют 4%. Это нарушение закона. Сегодня любой врач может подать в суд на Верховную Раду – и выиграть. Нельзя жить в государстве, где Верховная Рада нарушает закон. Аморально просто " – сказал он.

Тодуров отметил, что в бюджете на 2021 год предусмотрели повышение зарплаты медикам на 9%.

"А инфляция предусмотрена на уровне 7,5%, если вы знаете. То есть повышения зарплаты медикам не будет вообще – остается 1,5%. Это насмешка. Даже не знаю, как назвать мягче, чтобы никого не обидеть. На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю", – добавил врач.

Тодуров Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью

15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159 189 000 000 грн. По сравнению с первым чтением эта цифра выросла на 3 900 000 000 грн. Однако, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, предложения ведомства не учли.

"Да, мы видим увеличение в абсолютных цифрах финансирования медицины, но увеличение это не означает минимально достаточного" – объяснял он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, медицина, госбюджет, зарплата, бюджет, Борис Тодуров, Алеся Бацман, законодательство, Минздрав, больницы, финансирование, здравоохранение
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