Тодуров: Есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. Сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать в суд на ВР – и выиграть

Тодуров: На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю Фото: Институт сердца МОЗ Украины / Facebook

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что Верховная Рада нарушила законодательство, когда принимала бюджет Украины на 2021 год.

"Если отложить все эмоции, есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. А сегодня выделяют 4%. Это нарушение закона. Сегодня любой врач может подать в суд на Верховную Раду – и выиграть. Нельзя жить в государстве, где Верховная Рада нарушает закон. Аморально просто " – сказал он.

Тодуров отметил, что в бюджете на 2021 год предусмотрели повышение зарплаты медикам на 9%.

"А инфляция предусмотрена на уровне 7,5%, если вы знаете. То есть повышения зарплаты медикам не будет вообще – остается 1,5%. Это насмешка. Даже не знаю, как назвать мягче, чтобы никого не обидеть. На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю", – добавил врач.

Тодуров Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью