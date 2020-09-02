В Украине расширили перечень услуг, которые будут предоставлять центры админуслуг – Минцифры

Кабмин Украины установил процедуру взятия на социальный квартирный учет переселенцев и предоставления помощи жителям оккупированных территорий, дома которых были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ. Эти услуги можно будет получить в центрах административных услуг, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Правительство Украины одобрило постановление, расширяющее перечень административных услуг, которые граждане могут получить через центры предоставления админуслуг. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

Установлена процедура взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц и предоставления им жилых помещений из фонда жилья социального назначения.

"Заявление о постановке гражданина на учет подается в орган местного самоуправления исключительно через центр админуслуг, если он образован органом местного самоуправления, или через центр админуслуг районной госадминистрации", – сказано в сообщении.

По информации Минцифры, граждане при подаче заявления о постановке на учет больше не должны предъявлять исключительно справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Отныне подтверждением номера будут считаться данные, внесенные в паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении.

Вторая услуга, которую можно будет получить в центрах, – предоставление денежной помощи или компенсации пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

"Центры будут предоставлять услуги в вопросе выплаты денежной помощи или компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, и обследования жилья", – отметили в министерстве.

В Украине по состоянию на 31 июля зарегистрировано 1 млн 450 тысяч 587 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из аннексированного Крыма. Об этом сообщило "Слово і діло" 17 августа.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.