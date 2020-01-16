Дети-переселенцы получат право бесплатно питаться в учебных заведениях

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0930 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Документ поддержало 355 парламентариев.
Законопроект предусматривает, что в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях детей внутренне перемещенных лиц будут кормить бесплатно.
Кроме того, предусматривается, что дети грудного возраста и второго года жизни будут обеспечиваться детским питанием бесплатно.
Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте в конце 2015 года. В пояснительной записке указывалось, что по состоянию на конец октября в Украине зарегистрировано 1,563 млн переселенцев, среди них около 192 тыс. – дети.
В первом чтении депутаты его поддержали в 2017 году.
По данным Минсоцполитики, по состоянию на 15 января 2020 года в Украине учтено 1,434 млн внутренне перемещенных лиц.