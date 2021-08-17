Количество активных пользователей "Дії" превысило 6 млн – Федоров

"Количество активных пользователей в Дії перешагнуло за 6 млн. Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных/сеансов. Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение "Дія". В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать", – заявил он.

Контекст: "Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко". 6 августа Федоров сообщил, что приложение "Дія" победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.